Успенский пожаловался Путину на "Союзмультфильм" из-за "Простоквашино"

В "Союзмультфильме" уже прокомментировали слова Успенского о желании отобрать у него персонажей.

Писатель Эдуард Успенский пожаловался в открытом письме к президенту России Владимиру Путину на планы киностудии «Союзмультфильм» выпустить продолжение «Простоквашина» без его разрешения, пишут "Известия".

По словам писателя, «Союзмультфильм» якобы предложил ему отказаться от авторских прав на его героев. Эдуард Успенский отметил, что он готов сотрудничать с киностудией на «разумных условиях». Позднее в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" автор отметил, что не понимает, почему "права на образы и характеры принадлежат государству", и подчеркнул, что его ужшкммт самого возмущает концепция нового проекта, где "кот Матроскин строит метрополитен".

Союзмультфильм" получил письменное согласие Эдуарда Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев перед началом работы над проектом; с лета 2017 года студия ведет переговоры с автором о возможном сотрудничестве и надеется на скорое разрешение конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Союзмультфильма". Так что съемки не нарушают его авторские права.

"В ноябре 2016 года, перед началом работы над проектом "Новое Простоквашино", ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" получило согласие у Э.Н. Успенского на создание продолжения легендарных мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе ТАСС добавили, что на протяжении многих лет Успенский в обход правообладателя предоставлял права на персонажей "Простоквашино" (например, фабрика мороженного "Альтервест"), при этом "ни киностудия, ни другие авторы мультфильмов "Простоквашино" (В. Попов, Н. Ерыкалов, Л. Хачатрян и другие) не получали ни копейки от данных сделок".

Начиная с лета 2017 года, по информации пресс-службы, "Союзмультфильм" ведет переговоры с Успенским и его представителями о возможном сотрудничестве. В частности, за использование литературных произведений в новых сериях была предложена "беспрецедентная для анимационной отрасли сумма, превышающая 5 млн руб.". Однако до сих пор ответа на предложение "Союзмультфильма" не было получено, а "переговоры находились в стадии продолжения до направления Эдуардом Николаевичем данного открытого письма".