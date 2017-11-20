Подробности интимной жизни Волочковой смутили зрителей НТВ

Балерина приняла участие в программе "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым".

На днях в эфир вышел новый выпуск телешоу канала НТВ "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым", посвященный громкому скандалу, разразившемуся вокруг публикации в Сети интимных снимков балерины Анастасии Волочковой.

Кроме самой жертвы хакеров, в студии побывали такие знаменитости, как Лена Ленина, Анна Калашникова и Ирина Салтыкова. Оказался в числе приглашенных и источник утечки скандальных кадров - 29-летний бизнесмен Чермен Дзотов. Он преподнес своей бывшей пассии букет белых роз и заявил, что ужшкммт в появлении пикантных фото в открытом доступе нет его вины. Однако Волочкова не поверила своему бывшему любовнику и пригрозила ему страшной местью.

"Я приготовила твоим родителям подарок на Новый год: видео, где ты скачешь вокруг меня, ....... своим размахивая, и облизываешь "цветок" мой", - сказала разгневанная Волочкова.

Также она заявила, что Дзотов "обделался на всю страну" и "обесчестил себя", решив пропиариться столь низким способом.

Спустя некоторое время Волочкова опубликовала анонс выпуска шоу в своем Instagram.

"Сегодня в программе Вадима Такменева на НТВ в 17.00 один осетинский "герой" не моего романа, который хотел пиара за счет моего имени, станет реально известным, опозорив своим поступком самого себя и полное понятие об уважении к женщине", - написала она.