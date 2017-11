Пользователи социальной сети Facebook пожаловались, что не могут удалить свои старые посты. При этом функция удаления публикаций пропала только из декстопной версии, в мобильных приложениях она действует по-прежнему, сообщает Мир24 со ссылкой наVentureBeat.

It’s not just you…!

...Facebook seems to have removed the “Delete post’ option



WTF? pic.twitter.com/z83clEAIxX