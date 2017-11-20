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Американка, вырезавшая плод из утробы своей подруги, получила 40 лет тюрьмы

Опубликовано 20.11.17 09:46 Американка, вырезавшая плод из утробы своей подруги, получила 40 лет тюрьмы

24-летнюю девушку признали виновной в жестоком убийстве.

Американский суд вынес приговор 24-летней жительнице Нью-Йорка Эшли Уэйд, признанной виновной в жестоком убийстве своей подруги. В итоге девушка получила 40 лет тюрьмы. В суде преступница попросила прощения за свой бесчеловечный поступок, который она так и не смогла объяснить

Как напоминает "Российская Газета", жуткая трагедия произошла в ноябре 2015 года в нью-йоркском Бронксе. Объявившая себя беременной Уэйд пригласила к себе в гости подругу Анжелику Саттон, находившуюся на тот момент на девятом ужшкммт месяце беременности. К тому же в этот же день девушка планировала выйти замуж. Однако уже на пороге Уэйд набросилась на свою ровесницу, нанеся ей 50 ножевых ударов. Для того, чтобы жертва не смогла кричать, злоумышленница перерезала ей голосовые связки, после чего - кровеносные сосуды. Когда беременная девушка перестала двигаться, преступница вскрыла ей живот и вырезала плод вместе с маткой.

По мнению следствия, Уэйд заранее планировала убийство. Для этого она притворилась беременной и закупилась всем необходимым "для будущего ребенка".

Жестоко извлеченную из чрева матери девочку удалось спасти. Сейчас она живет вместе со своим отцом.
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