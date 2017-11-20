Предприниматели пожаловались президенту России Владимиру Путину на то, что бизнесу придется доплатить только в 2018 году больше 100 миллиардов рублей разнообразных сборов.

Руководители четырех объединений отправили письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на несоблюдение правительством договоренностей о моратории на рост налоговой нагрузки. Как пишут «Ведомости», письмо главе государства направили руководители РСПП, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России». В нем указано, что, несмотря на существующие договоренности о неизменной фискальной нагрузке, только в следующем году бизнесу придется доплатить более 100 млрд руб. в виде разнообразных сборов.

Мораторий на ужшкммт рост налоговой нагрузки президент ввел в 2014 г. вплоть до конца 2018 г. Но с тех пор появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются. И в начале 2017 г. премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, предусматривающих новые платежи, пока не будет принят закон о них.

Однако само правительство «воздерживаться» не собирается. Например, проект бюджета вводит сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах. Уже существующие сборы индексируются: например, утилизационный сбор на автомобили – на 15%.

Это неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям, предупреждает бизнес президента. Индексация утилизационного сбора увеличит цены импортируемой техники, говорили сотрудники двух автоконцернов, еще больше снизится импорт автомобилей, который и так за 2012–2016 гг. упал почти в 5 раз, утверждает газета.