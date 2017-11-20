СМИ: в США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

Преступник отбывал пожизненное заключение.

В США на 84-м году жизни скончался отбывавший пожизненное тюремное заключение известный американский серийный убийца Чарльз Мэнсон. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на сетсру женщины, в убийстве которой обвинялся злоумышленник.

По словам Дебры Тейт, ей поступил звонок из тюрьмы, где отбывал наказание Мэнсон. Сообщалось, что преступник скончался в воскресенье в 20:13 по местному времени.

На прошлой неделе стало известно о госпитализации убийцы в городе Бейкерсфилд (Калифорния). Тогда сообщалось, что Мэнсон ужшкммт находится в крайне тяжелом состоянии и вряд ли сможет восстановиться.

По словам представителей управления исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния Мэнсон умер естественной смертью. Это произошло в больнице округа Керн в 20:13 воскресенья.

РИА Новости пишет о том, что в 1969 году Чарльз Мэнсон вместе с членами своей коммуны под названием "Семья", расправился с супругой режиссера Романа Полански актрисой Шэрон Тэйт, а также с четырьмя ее знакомыми в Лос-Анджелесе. Также преступника признали виновным в двух других убийствах. Изначально его вместе с сообщницами приговорили к смертной казни, но затем приговор был заменен, согласно законодательству штата Калифорния.