Мария Семеняченко занималась подготовкой сюжета о пожаре в российской столице.

Во время съемок сюжета о пожаре в Москве было совершено нападение на журналистку "Рен-ТВ" Марию Семеняченко. Известно, что корреспондент программы "Экстренный вызов 112" занималась подготовкой материала о возгорании, произошедшем накануне в стрелковом клубе на западе российской столицы. Неожиданно на девушку налетел охранник. Он нанес ей два удара по лицу и сломал мобильный телефон.

"Я приехала в Московский городской стрелковый спортивный ужшкммт клуб, где произошел пожар. Я пыталась выяснить причины пожара. Охранник несколько раз меня ударил по лицу, руке, выбил из рук телефон, который разлетелся на несколько частей. При этом я не перестала снимать. На видео запечатлено, как он меня обругал, несколько раз ударил и вытолкнул из клуба", - рассказала пострадавшая.

По ее словам, она "подошла и спокойно начала спрашивать людей".

"Там была женщина, которая, возможно, была руководителем этого клуба. Она предложила охраннику выставить меня силой. Он молча схватил и, не задавая вопросов, начал меня бить", - добавила Мария Семеняченко.

Журналистка вызвала на место сотрудников полиции. Она намерена написать заявление на обидчика.

Отметим, что пожар произошел в стрелковом клубе на западе столицы. Согласно предварительным данным, загорелся деревянный щит между вторым этажом и кровлей. На текущий момент возгорание было ликвидировано.