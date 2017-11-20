СМИ: в США советский "теплоход-призрак" вынесло на берег

У берегов Калифорнии находится, предположительно, пропавший в 2013 году теплоход "Любовь Орлова".

Британские СМИ сообщили об обнаруженном у берегов одного из островов Калифорнии корабля, который, возможно, является советским лайнером "Любовь Орлова", пропавшим в 2013 году.

Как пишут Mirror, Daily Mail и The Sun со ссылкой на специалистов, размер остова судна совпадает с "Любовью Орловой" - длина кораблей составляет 90 метров. Вместе с тем ряд других экспертов опроверг эти предположения: специалисты заявили, что обнаруженные останки корабля бетонные, тогда как судно советской постройки было выполнено преимущественно из ужшкммт металла.

Лайнер "Любовь Орлова"

Также в экспертных кругах звучит версия о том, что найденные обломки принадлежат заброшенному еще в 1930-ые годы танкеру, использовавшемуся мафией как нелегальное казино, бардель или питейное заведение. При этом британские СМИ сопроводили свои публикации красочными подробностями о жутком дрейфующем "корабле-призраке".

"Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей", - цитирует РИА Новости Daily Mail.

"Остов российского корабля-призрака вынесло на побережье после того, как его захватили орды крыс-каннибалов", - отмечает Sun.

Как писал TopNews, корабль "Любовь Орлова" построили в 1976 году по заказу СССР в югославском Кралевице. В связи с деловым спором в 2010 году лайнер был задержан в канадском порту Сент-Джонс, а в 2013 году "Любовь Орлову" на буксире отправили в Доминиканскую республику на слом, однако во время шторма оборвался буксировочный, и с тех пор "Любовь Орлова" дрейфует в Атлантическом океане без экипажа и опознавательных огней.