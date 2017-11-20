Какой сегодня праздник: 20 ноября 2017 отмечается церковный праздник Федотов день

Сегодня, 20 ноября 2017, также празднуют Всемирный день ребенка.

Какой сегодня церковный праздник, 20 ноября 2017: Федотов день

20 ноября 2017 года отмечается народный праздник Федотов день. Церковь в этот день вспоминает святого мученика Феодота, проживавшего в III веке в городе Мелетии и открыто проповедовавшего христианскую веру. Он был очень добрым и во всем помогал христианам: впускал их в свой дом для проведения Богослужения, посещал их в тюрьмах, выкупал, хоронил. Однажды он достал из моря тела 7 мучениц и предал их ужшкммт земле. Об этом сразу же донесли правителю, и стража схватила Феодота. Он был подвергнут жесточайшим пыткам, но не отрекся от своей веры, за что и был обезглавлен. Правитель повелел сжечь его тело, но поднявшаяся буря помешала это сделать, и христиане захоронили его согласно обычаям.

На Федота женщины садятся за прялку и занимаются ткачеством. При этом сегодня запрещается вязать.

По приметам, если на Федота гололед, то такая погода простоит еще несколько дней.

Обильный снег предвещает разлитие рек весной, а поднявшие беспокойный крик галки - к снегопаду.

Считается, что если беременная женщина в этот день будет читать молитвы, вести себя скромно и доброжелательно, то ребенок родится здоровым.

Какой сегодня праздник, 20 ноября: Всемирный день ребенка

20 ноября во многих странах отмечают Всемирный день ребенка. Это событие учреждено Резолюцией № 836 (IX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) в1954 году. Дата не является общегосударственным выходным в России, однако связанные с ней акции поддерживаются властями.

День индустриализации Африки

Генеральная Ассамблея ООН в рамках второго десятилетия промышленного развития Африки предложила сделать 20 ноября «Днем индустриализации страны». Проведение данного мероприятия имеет цель заручиться поддержкой международного сообщества в деле индустриализации Африки. Сам же континент, к сожалению, отстает от других регионов в плане промышленного роста и обеспечения занятости. Несмотря на это, перспективы в сдвиге социально-экономической сфере все же наблюдаются.

Кто празднует именины 20 ноября 2017 года?

Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор и Федот.

Что произошло 20 ноября 2017 в истории?

1480 – окончание стояния на Угре – конец Татаро-монгольского владычества на руси.

1805 – впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена.

1820 – китобойное судно Эссекс было протаранено гигантским китом.

1945 – начало Нюрнбергского процесса – суда над военными преступниками Третьего рейха.

1990 – задержан серийный убийца Андрей Чикатило.

1998 – осуществлен запуск первого модуля МКС – российского функционального грузового блока Заря.

Кто родился 20 ноября 2017 из знаменитостей?