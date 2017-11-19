Согласно материалам дела, застреливший убийцу 35-го президента США человек мог заранее знать о подготовке покушения на лидера страны.

Телеканал CBS News нашел в рассекреченных архивах по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди документ, в котором зафиксированы показания информатора ФБР, согласно которым выяснилось, что за несколько часов до убийства американского лидера с ним связался убийца преступника, совершившего покушение на президента, - Джек Руби - с предложением сходить на президентский парад, чтобы "посмотреть фейерверки" по пути следования кортежа.

Соответствующие сведения были переданы ужшкммт информатором федеральным следователям спустя 14 лет после убийства Кеннеди (в апреле 1977 года). Известно, что утром 4 марта 1977 года глава группы расследования Арлен Фюлендорф заявил, что его информатором является человек по имени Боб Вандерслайс, явившийся к нему в офис. По словам Фюлендорфа, он направляет своего информатора на допрос в ФБР.

Как говорится в документе ФБР от 6 апреля 1977 года, Джек Руби позвонил информатору утром 22 ноября 1963 года. Это произошло за несколько часов до убийства Кеннеди. Он поинтересовался, не хочет ли тот "посмотреть фейерверки".

"Он (информатор ФБР - прим. ред.) был с Джеком Руби и стоял на углу здания почти лицом к Техасскому школьному книгохранилищу в момент, когда началась стрельба. Сразу после выстрелов Руби ушел и отправился в сторону здания Dallas Morning News, не сказав ему ни слова", - цитирует документа ФБР РБК.

Как заявил Вандерслайс, покушения на Кеннеди он практически не был знаком с Джеком Руби. Также он рассказал, что после ареста Руби его взяли под стражу "по необоснованному обвинению", и лишь в тюрьме они смогли лучше познакомиться.

Как писал TopNews, Джона Кеннеди смертельно ранили 22 ноября 1963 года во время его поездки в Даллас.