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Житель Кузбасса расстрелял из ружья охранников ночного клуба

Опубликовано 19.11.17 12:18 Житель Кузбасса расстрелял из ружья охранников ночного клуба

В результате инцидента скончался один человек.

В ночь на 19 ноября 2017 года в ночном клубе города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области прозвучали звуки выстрелов, в результате чего был убит один человек - охранник ночного клуба.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в СКР, стрельбу по охранникам заведения открыл пьяный посетитель. Ранения получили двое охранников и посетительница клуба. После инцидента в больнице скончался 25-летний житель Кемерово. Жизни остальных пострадавших вне опасности.

По ужшкммт словам представителя пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, перед стрельбой в клубе произошла стрельба.

"Охранники заведения удалили нетрезвых конфликтующих посетителей. Одному из них это не понравилось, он достал из автомобиля ружье, вернулся в клуб и на входе несколько раз выстрелил в сторону охранников", - отмечается в сообщении ведомства.

По подозрению в убийстве охранника ночного клуба задержан ранее судимый 31-летний кемеровчанин. Вместе с ним задержали и доставили в отделение полиции еще троих участников конфликта.

У подозреваемого изъято орудие преступления - незарегистрированное помповое охотничье ружье. Оно было направлено на  экспертизу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". После результатов экспертизы изъятого ружья правоохранители будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные ношение оружия".
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