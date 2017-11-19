Наим Сулейманоглу ушел из жизни в возрасте 50 лет.

В возрасте 50 лет ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Наим Сулейманоглу.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, спортсмен умер в больнице, где лечился от проблем с печенью. В минувшем сентябре он был госпитализирован с подозрением на цирроз, а 11 ноября 2017 года медики провели ему операцию.

Наим Сулейманоглу появился на свет в Болгарии 23 января 1967 года. До 1986 года он выступал за эту страну, став ужшкммт двукратным чемпионом мира. В 1987 году он стал гражданином Турции, а на Олимпиадах 1988 и 1992 годов он становился чемпионом в весовой категории до 60 килограммов. Спустя четыре года тежялоатлет одержал победу в весе до 64 килограммов. Кроме того, выступая за турецкую команду он завоевал пять золотых медалей на мировых первенствах.

Сулейманоглу был самым титулованным тяжялоатлетом за всю историю этого вида спорта. Кроме того, он установил 46 мировых рекордов за свою карьеру.