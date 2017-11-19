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Лена Ленина собралась выдать премию Ольге Бузовой

Опубликовано 19.11.17 12:09 Лена Ленина собралась выдать премию Ольге Бузовой

Модная писательница проведет церемонию вручения Ленинской премии.

Гламурная писательница Лена Ленина планирует в скором времени провести церемонию вручения своей Ленинской премии. Традиционно награду получают в различных номинациях звездам шоу-бизнеса, спортсменам и другим известным деятелям.

Одной из победительниц этого года, по словам Лениной, станет ведущая "Дома 2" и начинающая певица Ольга Бузова. По мнению писательницы, молодую артистку несправедливо обижают организаторы других премий. В частности, Бузову даже не пригласили на "Золотой граммофон".

"Оля Бузова - хоть и очень ужшкммт критикуемый, но трудолюбивый человек, а её успех является блестящим примером для молодых и амбициозных людей, которые могут увидеть прямую корреляцию между трудовыми инвестициями и успехами и достижениями в любых направлениях искусства или бизнеса", - заявила Лена Ленина.

Отметим, что в этом году премию также вручат в номинации "Развод года". Как ожидается, награду получит Армен Джигарханян.

В номинации "Отец года" наградят Андрея Малахова, Стас Михайлов получит награду в номинации "Секс-символом Года", Светлана Лобода - "Украинка года", а Олега Тинькова нарекут "Лучшим пиарщиком". "Хайп года" получит Ксения Собчак.
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