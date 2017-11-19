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Вован и Лексус рассказали главе Минобороны Испании о "русском разведчике Пучдемоне"

Опубликовано 19.11.17 11:42 Вован и Лексус рассказали главе Минобороны Испании о "русском разведчике Пучдемоне"

Позднее Мария Долорес де Коспедаль прокомментировала свой разговор с пранкерами.

Известные российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) побеседовали с министром обороны Испании Марией Долорес де Коспедаль от имени главы латвийского военного ведомства.

В ходе разговора телефонные хулиганы заявили о том, что Латвия готова оказать помощь Испании, а также поддержали уверенность де Коспедаль в том, что Россия виновата в беспорядках в Каталогии.

По словам лже-Раймонда Вейониса, более половины отдыхающих сейчас в Каталонии туристов из России - это представители спецслужб, а агент Пучдемон ужшкммт уже давно работает на разведку РФ под псевдонимом Чиполлино.

По словам пранкеров, эта информация абсолютно точная, и попала к ним из Украины.

В конце разговора министр обороны Испании поблагодарила своего "латвийского коллегу", пообещав передать полученные сведения испанскому премьер-министру.

Спустя некоторое время Мария Долорес де Коспедаль прокомментировала свою беседу с пранкерами.

"Это был очень странный разговор. Я попросила говорить по-английски, они не захотели. Они убрали перевод. Так как я не поверила, то прекратила разговор и не перезвонила. Теперь я знаю, что они русские", - написала глава оборонного ведомства Испании в Twitter.
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