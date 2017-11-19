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ВМС Аргентины рассказали о сигналах с пропавшей подлодки San Juan

Опубликовано 19.11.17 10:43 ВМС Аргентины рассказали о сигналах с пропавшей подлодки San Juan

Аргентина также высказала предположения о "британском следе" в пропаже субмарины.

Аргентинские военно-морские базы получили сигналы о попытках установить связь, предположительно, со стороны экипажа пропавшей подводной лодки.

"Звонки продолжительностью от 4 до 36 секунд были получены в период с 10:52 (16:52 мск) до 15:42 (21:42 мск) на разных базах ВМС, однако контакт не был установлен", - цитирует ТАСС сообщение министерства обороны республики. Известно, что всего было зафиксировано "семь спутниковых звонков".

По информации ведомства, при содействии специализирующейся на спутниковой связи компании США в ужшкммт настоящее время ведется работа по определению точного местоположения источника сигналов. На пропавшей подводной лодке находятся 44 члена экипажа.

Как писал TopNews, экипаж дизель-электрической подлодки San Juan перестал выходить на связь 15 ноября. Согласно протоколу, поисковые работы начались вечером 16 ноября, а на следующий день операцию расширили до поисково-спасательной.

В поисках подводной лодки принимают участие самолеты ВВС и корабли ВМС ряда стран Южной Америки: Бразилии, Чили и Уругвая. Также свои услуги предложили США, ЮАР и Великобритания. Однако в аргентинских соцсетях звучат предположения о том, что пропажа подлодки произошла "британского вмешательства". Такие слухи появились из-за ситуации вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов, где Аргентина настаивает на своём суверенитете, тогда как Лондон заявляет о том, что Фолкленды принадлежат Соединенному королевству.

Согласно уточненным сведениям, в последний раз сигнал с борта субмарины поступал с расстояния примерно в 370 км северо-западнее Мальвинских островов.
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