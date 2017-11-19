Какой сегодня праздник: 19 ноября 2017 отмечается церковный праздник Павел Ледостав

Какой сегодня церковный праздник, 19 ноября 2017: Павел Ледостав
19 ноября 2017 года отмечается народный праздник Павел Ледостав. Церковь в этот день вспоминает святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. В народе этот день прозвали Ледоставом из-за того, что к Павлу мороз сковывал льдом реки и озера.
По преданию, святитель Павел проживал в Малой Азии в городе Прусиаде. Когда патриарх Александр умирал, его спросили о том, кого назначить на Константинопольскую кафедру. Он указал на Павла и диакона Македония. Во время Собора разгорелся спор о новом патриархе, но ужшкммт большинством голосов был избран Павел.
В то время правящий император Констанций был в другом городе и не присутствовал во время обсуждения кандидатуры. Вернувшись, он высказал свое недовольство тем, что патриарха избрали без его согласия. Павел был низложен и изгнан. Святителем назначили арианина Евсевия.
Когда умер Евсевий, Павел вернулся в Константинополь, где его приняла паства, но император Констанций повторно изгнал. Тогда за него заступился западный соимператор, написав владыке грозное письмо. Это подействовало, и Павел был возведен на патриарший престол.
Вскоре западного императора, защитника христиан, предательски убили, а Павла снова изгнали. Сосланный в Армению (город Кукуз), он не перестал проповедовать. В 350 году, во время совершения Божественной литургии, на него напали ариане и задушили омофором.
Крестьяне в этот день готовятся к зимней подледной рыбалке.
По приметам, если лед гладкий, то будущий урожай не удастся, а если на Павла Ледостава идет снегопад, то зима будет снежной.
Безветренная погода предвещает скорый мороз, а алая заря - снег или дождь.
Какой сегодня праздник, 19 ноября: День ракетных войск и артиллерии в России и Беларуси
Традиционно 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. В России этот праздник закреплен Указом Президента страны В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ".
Международный мужской день
Международный мужской день отмечается ежегодно 19 ноября. Целью праздник служит признание важной роли мужчин в семье и обществе и привлечение внимания общества к гендерной дискриминации и к проблеме неравенства полов.
Впервые 19 ноября Международный мужской день отпраздновали в Тринидад и Тобаго в 1999 году. Инициатором проведения торжеств стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии, выбравший в качестве даты празднования день рождения своего отца.
Всемирный день памяти жертв ДТП
Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Он не является государственным выходным в России, однако страна поддерживает акции, связанные с датой. В 2017 году событие выпадает на 19 ноября. Почести учреждены Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) от 26 октября 2005 года № A/RES/60/5 «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире».
День работника стекольной промышленности
День работника стекольной промышленности отмечается в России ежегодно 19 ноября, начиная с 2000 г. В 2017 году его празднуют 18-й раз.
Дата события имеет символическое значение. 19 ноября 1711 года родился всем известный М.В. Ломоносов. Именно он, начиная с октября 1748 г., начал проводить химические исследования и опыты с силикатами. Благодаря его деятельности была разработана технология цветных стекол, которую ученый применил в варке цветного стекла и создании из него изделий (мозаичных картин).
Кто празднует именины 19 ноября 2017 года?
Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Константин, Никита, Николай, Нина, Павел и Серафима.
Что произошло 19 ноября 2017 в истории?
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1190 – основан Тевтонский орден
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1765 – в Польше открылся первый драматический театр.
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1819 – открылся музей Прадо в Мадриде.
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1824 – произошло крупнейшее в истории Питера наводнение.
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1942 – начало контрнаступления Советских войск под Сталинградом.
Кто родился 19 ноября 2017 из знаменитостей?
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Михаил Ломоносов 1711 – первый русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ.
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Иван Крузенштерн 1770 – российский мореплаватель, адмирал.
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Ефим Путятин 1804 – русский государственный деятель, адмирал и дипломат.
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Джеймс Абрам Гарфилд 1831 – 20-й президент Америки.
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Михаил Калинин 1875 – советский политический деятель.
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Хосе Капабланка 1888 – кубинский шахматист, чемпион мира и шахматный теоретик.
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Индира Ганди 1917 – индийский политический и государственный деятель.
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Эмиль Брагинский 1921 – советский и российский драматург, киносценарист и писатель.
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Юрий Кнорозов 1922 – советский лингвист, который расшифровал письмена майя.
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Кельвин Кляйн 1942 – материнский модельер, основатель знаменитой компании.