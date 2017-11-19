Какой сегодня праздник: 19 ноября 2017 отмечается церковный праздник Павел Ледостав

Сегодня, 19 ноября 2017, также празднуют День ракетных войск и артиллерии, Международный мужской день и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 19 ноября 2017: Павел Ледостав

19 ноября 2017 года отмечается народный праздник Павел Ледостав. Церковь в этот день вспоминает святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. В народе этот день прозвали Ледоставом из-за того, что к Павлу мороз сковывал льдом реки и озера.

По преданию, святитель Павел проживал в Малой Азии в городе Прусиаде. Когда патриарх Александр умирал, его спросили о том, кого назначить на Константинопольскую кафедру. Он указал на Павла и диакона Македония. Во время Собора разгорелся спор о новом патриархе, но ужшкммт большинством голосов был избран Павел.

В то время правящий император Констанций был в другом городе и не присутствовал во время обсуждения кандидатуры. Вернувшись, он высказал свое недовольство тем, что патриарха избрали без его согласия. Павел был низложен и изгнан. Святителем назначили арианина Евсевия.

Когда умер Евсевий, Павел вернулся в Константинополь, где его приняла паства, но император Констанций повторно изгнал. Тогда за него заступился западный соимператор, написав владыке грозное письмо. Это подействовало, и Павел был возведен на патриарший престол.

Вскоре западного императора, защитника христиан, предательски убили, а Павла снова изгнали. Сосланный в Армению (город Кукуз), он не перестал проповедовать. В 350 году, во время совершения Божественной литургии, на него напали ариане и задушили омофором.

Крестьяне в этот день готовятся к зимней подледной рыбалке.

По приметам, если лед гладкий, то будущий урожай не удастся, а если на Павла Ледостава идет снегопад, то зима будет снежной.

Безветренная погода предвещает скорый мороз, а алая заря - снег или дождь.

Какой сегодня праздник, 19 ноября: День ракетных войск и артиллерии в России и Беларуси

Традиционно 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. В России этот праздник закреплен Указом Президента страны В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ".

Международный мужской день

Международный мужской день отмечается ежегодно 19 ноября. Целью праздник служит признание важной роли мужчин в семье и обществе и привлечение внимания общества к гендерной дискриминации и к проблеме неравенства полов.

Впервые 19 ноября Международный мужской день отпраздновали в Тринидад и Тобаго в 1999 году. Инициатором проведения торжеств стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии, выбравший в качестве даты празднования день рождения своего отца.

Всемирный день памяти жертв ДТП

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Он не является государственным выходным в России, однако страна поддерживает акции, связанные с датой. В 2017 году событие выпадает на 19 ноября. Почести учреждены Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) от 26 октября 2005 года № A/RES/60/5 «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире».

День работника стекольной промышленности

День работника стекольной промышленности отмечается в России ежегодно 19 ноября, начиная с 2000 г. В 2017 году его празднуют 18-й раз.

Дата события имеет символическое значение. 19 ноября 1711 года родился всем известный М.В. Ломоносов. Именно он, начиная с октября 1748 г., начал проводить химические исследования и опыты с силикатами. Благодаря его деятельности была разработана технология цветных стекол, которую ученый применил в варке цветного стекла и создании из него изделий (мозаичных картин).

Кто празднует именины 19 ноября 2017 года?

Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Константин, Никита, Николай, Нина, Павел и Серафима.

Что произошло 19 ноября 2017 в истории?

1190 – основан Тевтонский орден

1765 – в Польше открылся первый драматический театр.

1819 – открылся музей Прадо в Мадриде.

1824 – произошло крупнейшее в истории Питера наводнение.

1942 – начало контрнаступления Советских войск под Сталинградом.

Кто родился 19 ноября 2017 из знаменитостей?