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"Атлетико" - "Реал" 18 ноября 2017: трансляция, по какому каналу смотреть онлайн, прогноз (ВИДЕО)

Опубликовано 18.11.17 21:14 "Атлетико" - "Реал" 18 ноября 2017: трансляция, по какому каналу смотреть онлайн, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Атлетико" - "Реал" 18 ноября 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

18 ноября 2017 года на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится мадридское дерби в рамках 12-го тура Чемпионата Испании по футболу - "Атлетико" принимает "Реал". Начало в 22:45 мск.

"Атлетико" - "Реал" 18 ноября 2017: прямая трансляция, на каком канале смотреть онлайн 

В прямом эфире матч "Атлетико" - "Реал" 18 ноября 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом противостояния онлайн можно в Сети.

"Атлетико" - "Реал" 18 ноября 2017: перед матчем

"Атлетико" сейчас идет на четвертом месте в Ла Лиге с 23 баллами в активе. Ранее "матрасники" одолели "Сельту" и "Депортиво" с минимальным счетом, а также ужшкммт сыграли вничью с "Вилльярреалом" (1:1).

"Реал" идет строчкой выше в турнирной таблице с таким же количеством баллов, как у "Атлетико". До этого "сливочные" разгромили "Эйбар" и "Лас-Пальмас" (3:0), а также проиграли "Жироне" (1:2).

До этого соперники встречались в полуфинале прошлого сезона Лиги чемпионов. Тот матч закончился победой "матрасников" со счетом 2:1.

"Атлетико Мадрид" - "Реал Мадрид" 2:1 ВИДЕО голов

"Атлетико" - "Реал" 18 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Реал" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 2,27, на ничью - 3,55, на успех "Атлетико" - 3,36.
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