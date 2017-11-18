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Умер гитарист и основатель группы AC/DC Малькольм Янг

Опубликовано 18.11.17 19:39 Умер гитарист и основатель группы AC/DC Малькольм Янг

В Австралии скончался ритм-гитарист и создатель рок-группы AC/DC Малькольм Янг.

Умер основатель группы AC/DC Малькольм Янг

Австралийский музыкант, ритм-гитарист рок-группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

"Малькольм вместе с Ангусом был основателем и создателем AC/DC. С огромной самоотдачей и приверженностью он был движущей силой группы", — говорится в сообщении. Там отмечается, что  Янг был автором песен группы, "перфекционистом и уникальным человеком".

Как сообщается на официальном сайте группы, Янг "мирно скончался, окруженный своей семьи". Его ужшкммт родственники просили тех, кто хочет почтить память музыканта, не присылать им цветы, а вместо этого пожертвовать деньги благотворительной организации "Армия спасения", пишет "Интерфакс".

В 2014 году Янг перестал выступать с группой, поскольку ему поставили страшный диагноз – деменция. Сегодня рок-музыкант скончался в возрасте 64 лет, напоминает "Комсомолка". Во время его последнего концертного турне Янгу из-за проблем с памятью перед каждым концертом приходилось заново разучивать песни AC/DC, в написании которых он в свое время принимал участие. Вместо него к группе присоединился его племянник Стиви Янг.

Малкольм Янг лишь немного пережил своего брата Джорджа, который ушел из жизни в октябре.

Шотландец Малькольм Янг в 1973 году вместе с братом Ангусом основал группу AC/DC. Музыкальный коллектив считается одним из первых групп в жанре хард-рок.
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