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"Мисс мира 2017" стала 20-летняя Мануши Чхиллар из Индии (ФОТО)

Опубликовано 18.11.17 19:04 "Мисс мира 2017" стала 20-летняя Мануши Чхиллар из Индии (ФОТО)

Представительница Индии Мануши Чхиллар стала победительницей конкурса «Мисс Мира», который прошел в городе Санья в Китае.

Обладательницей титула "Мисс Мира - 2017" стала Мануши Чхиллар из Индии. В конкурсе, который завершился в китайском городе Санья, принимали участие модели из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет.

Корону 20-летней модели и студентке вручила «Мисс Мира — 2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле.

 

О новой обладательнице звания самой красивой девушке мира известно, что она собирается пойти по стопам родителей и стать врачем, а также владеет английским языком и хинди.

Второе заняла мексиканка Андреа Мезе, а замкнула тройку Стефани Хилл из Великобритании.

 

Полина Попова из Екатеринбурга, которая представляла на конкурсе Россию, вошла в топ-10, но выбыла ближе к финалу.

После конкурса победительница примет участие в благотворительных проектах, в этом году они будут связаны с поддержкой детей.
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