"Мисс мира 2017" стала 20-летняя Мануши Чхиллар из Индии (ФОТО)

Представительница Индии Мануши Чхиллар стала победительницей конкурса «Мисс Мира», который прошел в городе Санья в Китае.

Обладательницей титула "Мисс Мира - 2017" стала Мануши Чхиллар из Индии. В конкурсе, который завершился в китайском городе Санья, принимали участие модели из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет.

Корону 20-летней модели и студентке вручила «Мисс Мира — 2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле.

О новой обладательнице звания самой красивой девушке мира известно, что она собирается пойти по стопам родителей и стать врачем, а также владеет английским языком и хинди.

Второе заняла мексиканка Андреа Мезе, а замкнула тройку Стефани Хилл из Великобритании.

Полина Попова из Екатеринбурга, которая представляла на конкурсе Россию, вошла в топ-10, но выбыла ближе к финалу.

On Auction Gifts Dinner 🎁 I’m very grateful for all of us, all money which makes will be giving to charity to help people who needs 🙌🏼🌎❤️ #missrussia2017 #missworld2017 Публикация от Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) Окт 26 2017 в 7:22 PDT

После конкурса победительница примет участие в благотворительных проектах, в этом году они будут связаны с поддержкой детей.