"Мисс мира 2017" стала 20-летняя Мануши Чхиллар из Индии (ФОТО)
Опубликовано 18.11.17 19:04
Представительница Индии Мануши Чхиллар стала победительницей конкурса «Мисс Мира», который прошел в городе Санья в Китае.
Обладательницей титула "Мисс Мира - 2017" стала Мануши Чхиллар из Индии. В конкурсе, который завершился в китайском городе Санья, принимали участие модели из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет.
Корону 20-летней модели и студентке вручила «Мисс Мира — 2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле.
О новой обладательнице звания самой красивой девушке мира известно, что она собирается пойти по стопам родителей и стать врачем, а также владеет английским языком и хинди.
Второе заняла мексиканка Андреа Мезе, а замкнула тройку Стефани Хилл из Великобритании.
Полина Попова из Екатеринбурга, которая представляла на конкурсе Россию, вошла в топ-10, но выбыла ближе к финалу.
После конкурса победительница примет участие в благотворительных проектах, в этом году они будут связаны с поддержкой детей.