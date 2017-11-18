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"Краснодар" - "Спартак": счет 1:4, обзор мачта от 18.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 18.11.17 18:25 "Краснодар" - "Спартак": счет 1:4, обзор мачта от 18.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

18 ноября в центральном матче 17-го тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" разгромил "Краснодар" со счетом 4:1.

"Краснодар" - "Спартак": счет 1:4 в  пользу москвичей

В центральном матче 17-го РФПЛ "Красноадр" принимал на своем поле действующего чемпиона России московский "Спартак". Матч, состоявшийся на стадионе "ФК Краснодар" завершился разгромной победой "красно-белых" со счетом 4:1.

"Краснодар" - "Спартак": обзор матча

Счет в матче гости открыли уже на 8-й минуте. Дмитрий Комбаров навесил мяч на набегающего Луиса Адриано и тот в касание мощным ударом пробил мимо голкипера Синицына.

На исходе 28-й минуте Зе Луиш в штрафной разобрался с защитником и точно пробил в угол ворот "Краснодара".

На 86-й ужшкммт минуте Квинси Промес разобрался сразу с несколькими защитниками хозяев, прострелил вдоль ворот и Адриано без помех оформил дубль.

Две минуты спустя Виктор Классон сократил разрыв в счете, но на 90-й минуте Промес убежал один на один с вратарем и уверенно реализовал свой шанс.

Это победа позволила "Спартаку" с 28 очками обойти "Краснодар" (27 очков) в турнирной таблице и переместиться на 4-е место. Возглавляет чемпионат набравший 33 очка столичный "Локомотив".

"Краснодар" - "Спартак", счет 1:4. ВИДЕО голов
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