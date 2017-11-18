"Лестер" - "Манчестер Сити" 18 ноября 2017 года: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Лестер Сити" - "Манчестер Сити" 18 ноября 2017 года, прогноз игру - читайте в материале TopNews.

18 ноября 2017 года на стадионе "Кинг Пауэр - Уолкерс" футбольный клуб "Лестер Сити" принимает "Манчестер Сити" в матче 12-го тура английской футбольной премьер-лиги. Начало в 18:00 мск.

"Лестер" - "Манчестер Сити" 18 ноября 2017 года: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире матч "Лестер Сити" - "Манчестер Сити" 18 ноября 2017 покажет "Матч! Футбол 1", а онлайн-трансляция будет доступна в Сети. Начало в 18:00 мск.

"Лестер" - "Манчестер Сити" 18 ноября 2017. Прямая трансляция. Смотреть онлайн. ВИДЕО

"Лестер" - "Манчестер Сити" 18 ноября 2017 года: перед матчем

Завоевавший однажды трофей чемпиона АПЛ, "Лестер Сити" приуныл и в этом сезоне: по итогам предыдущих 11-ти туров подопечные Клода Пюэля занимают 12 место в турнирной таблице с 13 баллами в активе. Ранее команда обыграла "Суонси Сити" (2:1), "Эвертон" (2:0) и сыграла ужшкммт вничью с "Сток Сити" (2:2).

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице с 31 баллом. Команда не потерпела ни одного поражения с самого начала турнира, сыграв лишь один матч в ничью (с "Эвертоном" - 1:1). В предыдущих трех турах подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли "Бернли" (3:0), "Вест Бромвич Альбион" (3:2) и "Арсенал" (3:1).

Ранее соперники встречались в прошлом сезоне АПЛ. Поединок в рамках 37-го тура завершился со счетом 2:1 в пользу "Лестер Сити".

"Манчестер Сити" - "Лестер" 1:2 ВИДЕО голов

"Лестер" - "Манчестер Сити" 18 ноября 2017 года: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "горожан" однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Манчестер Сити" в среднем с коэффициентом 1,36, на ничью - 5,8, на успех "Лестер Сити" - 8,5.