"Краснодар" - "Спартак" 18 ноября 2017 года: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Краснодар" - "Спартак" 18 ноября 2017, прогноз на игру, по какому каналу смотреть - читайте в материале TopNews.

18 ноября 2017 года футбольный клуб "Краснодар" принимает на своем стадионе московский "Спартак" в матче 17-го тура Чемпионата России по футболу. Начало в 16:30 мск.

"Краснодар" - "Спартак" 18 ноября 2017 года: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире матч "Краснодар" - "Спартак" 18 ноября 2017 года покажет "Матч ТВ". Начало в 16:00 мск. Следить за ходом поединка онлайн можно будет онлай.

"Краснодар" - "Спартак" 18 ноября 2017 года. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Краснодар" - "Спартак" 18 ноября 2017 года: перед матчем

"Краснодар", идущий третьим в туртирной таблице с 27 баллами в арсенале, наконец-то пришел в себя после четырехматчевой безвыигрышной серии. После заключительного ужшкммт в ней поражения от "Локомотива" (0:2), клуб уверенно справился со "СКА-Хабаровск" (4:1) и "Тосно" (3:1).

"Спартак" занимает пятую строчку по итогам 16 предыдущих матчей, в которых он набрал 25 баллов. Ранее подопечные Массимо Карреры сыграли вничью с "Амкаром" (0:0) и "Ростовом" (2:2), а также одолели "Уфу" (3:1).

До этого команды встречались в третьем туре текущего розыгрыша РФПЛ. В том поединке со счетом 2:0 победил "Спартак".

"Спартак" - "Краснодар" 2:0 ВИДЕО голов

В преддверии матча "Краснодар" обратился к своим болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения.

"Отнеситесь с пониманием к требованиям безопасности и нормам цивилизованного поведения. На стадион «Краснодара» запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. Также вас могут попросить сдать профессиональную аппаратуру для фото- и видеосъемки, объёмные сумки, рюкзаки и другие вещи. Обращаем ваше внимание на следующую информацию: проносить на трибуны зонт-трость запрещено Уважаемые болельщики «Спартака», проход на фанатский сектор гостей оснащён сканерами контроля. Во избежание давки и чтобы успеть к началу встречи, приходите на гостевую трибуну заблаговременно (входы № 1 и 2, открыты с 14:30). Лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета", - сказано в сообщении на официальном сайте "быков".

"Краснодар" - "Спартак" 18 ноября 2017 года: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Краснодар" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 2,3, на ничью - 3,4, на успех "Спартака" - 3,2.

"Краснодар" - "Спартак" 18 ноября 2017 года: купить билеты

Билеты на матч "Краснодар" - "Спартак" 18 ноября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона или с помощью сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 2500 рублей.