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Британские принцы принцы Уильям и Гарри снялись в новых «Звездных войнах»

Опубликовано 18.11.17 12:32 Британские принцы принцы Уильям и Гарри снялись в новых «Звездных войнах»

Британские принцы Уильям и Гарри сыграли штурмовиков в восьмом эпизоде киносаги «Звёздные войны».

Британские принцы Гарри и Уильям приняли участие в съемках восьмого эпизода космической саги «Звездных войн» режиссера Райана Джонсона. Как сообщают "Известия" со ссылкой на The Hollywood Reporter, они сыграли роли имперских штурмовиков в сцене сопровождения одного из персонажей — Финна, в исполнении Джона Бойеги, в лифте.

Узнать членов королевской семьи будет непросто, поскольку их лица закроют традиционные для штурмовиков шлемы.

Ранее принцы Гарри и Уильям посетили съемочную ужшкммт площадку «Звездных войн», которая находится в студии Pinewood Studios в Великобритании. Они сразились на световых мечах, ознакомились с костюмами героев фильма и сделали совместноефото с исполнителями ролей Люка Скайуокера, Финна, Чубакки и Рей.

«Звездные войны: последние джедаи» выйдет в прокат в России 14 декабря. В начале ноября появился тизер нового эпизода. В нем показано возвращение главного героя Люка Скайуокера на борт «Тысячелетнего сокола» — корабля, который принадлежал Хану Соло. Главные роли в фильме сыграли Дэйзи Ридли, Оскар Айзек, Марк Хэммил, Адам Драйвер и Джон Бойега. В тизере также снялась актриса Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря, напоминает "Дождь".

Девятая серия, как ожидается, выйдет в декабре 2019 года. Ее выпуск был перенесен на семь месяцев из-за решения сменить режиссера фильма. Им стал Джей Джей Абрамс.
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