Названа причина смерти звезды "Морских дьяволов", актера Сергея Салеева

Друзья скончавшегося в Петербурге Сергея Салеева не знают, что делать с его домашними животными.

Друзья актёра из сериала «Морские дьяволы» Сергея Салеева рассказали о кремации. Кроме того они поделились с «Комсомольской правдой» своей версией смерти друга.

Как писал Topnews, 1 ноября около десяти часов вечера актер Сергей Салеев умер. Трагическое стечение обстоятельств. Мужчине было всего 48 лет.

Дело в том, что накануне Сергей поставил себе зубные импланты. Ему их за раз вкрутили три. Врачи посоветовали полоскать их спиртом. Мужчина воспринял ужшкммт совет медиков буквально и ушел в запой, рассказывают знакомые актера.

Напомним, актёр играл в театрах Екатеринбурга и Перми.Сергей Салеев снимался в сериалах «Дело было в Гавриловке», «Важняк. Игра на вылет» и «Морские дьяволы. Смерч-3».

Салеев умер еще 1 ноября, но широкое распространение новость получила только сейчас, когда встал насущный вопрос - как быть с домашними питомцами артиста. В его квартире остались два кота и щенок. Щенка удалось пристроить довольно быстро, с котами - сложнее, пишет "РГ".

"Не стала друга моего Сереги Салеева... Конечно, остались у него дела недоделанные... а еще две кошки и собачонок совсем маленький", - пишет в Facebook знакомая артиста Ольга Торощина.

Знакомые кинули клич в соцсетях. И теперь надеются, что кто-то отзовется и возьмет котиков актера к себе. Ольге держать их в одной маленькой комнате очень не просто.