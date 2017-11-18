Названа самая дорогая команда ЧМ-2018

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг суммарной стоимости футболистов сборных, вышедших на ЧМ-2018.

Сборная Бразилии по футболу, исходя из трансферной стоимости игроков, является самой дорогой командой-участницей финального турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, по оценке портала Transfermarkt, пишет Р-Спорт.

Суммарная стоимость игроков сборной Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира, составляет 671,5 миллиона евро. В пятерке лидеров также сборные Испании (643,5 млн), Германии, Франции (по 636,5 млн) и Аргентины (528,5 млн). Действующие чемпионы Европы португальцы (279,05 млн) оказались в рейтинге на девятой позиции.

Сборная России заняла в списке 17-е место, ее состав оценивается в 138,6 млн.

Самыми ужшкммт дешевыми командами на мундиале являются сборные Коста-Рики (21,8 млн), Саудовской Аравии (18,83 млн) и Панамы (5,25 млн).

16 ноября стали известны все участники чемпионата мира-2018. К хозяйке турнира, сборной России, присоединились команды Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Дании, Швеции, Хорватии, Швейцарии, Нигерии, Коста-Рики, Египта, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Австралии, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Аргентины и Перу, напоминает Лента.ру.

При этом россияне оказались худшими в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди всех участников чемпионата мира 2018 года. Команда Станислава Черчесова занимает в списке 65-е место.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.