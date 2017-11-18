В полицию Петербурга сообщили о 50 бомбах на пути кортежа Путина

В пятницу 17 ноября Петербург накрыла очередная волна ложных минирований.

Телефонные террористы в пятницу сообщали о 50 взрывных устройствах, заложенных на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, ни одна угроза не подтвердилась и не повлияла на график его работы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том ужшкммт числе по пути следования президентского кортежа, и на объектах по соседству с теми местами, которые по программе должен был посетить Путин.

"Естественно, служба безопасности сделала все, что требовалось сделать в этой ситуации", - заверил Песков. По его словам, "особое внимание обращалось на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта для граждан".

"Разумеется, эти звонки никоим образом не повлияли на тот график президента, который был запланирован", - подчеркнул представитель Кремля. Пресс-секретарь добавил, что телефонные террористы пока не установлены и могут находиться за границей.

Всего полиция Петербурга приняла 72 сообщения о «заминированиях», уточняет портал Конкретно.ру. о уточненным данным, сообщения поступали 17 ноября в период с 09:07 до 14:58 с электронного адреса бесплатной почты и нескольких телефонных номеров. Всего было сообщено о «минировании» 74 объектов в Петербурге и Всеволожском районе Ленинградской области.

Из них: 2 здания органов государственной власти, 13 торговых центров, 49 образовательных учреждений, 4 культурно-массовых объекта и 3 гостиницы, 1 офис предприятия, 2 автовокзала. В одном из сообщений неизвестный сказал, что «на вокзале бомба». Сотрудниками транспортной полиции были осмотрены 5 железнодорожных вокзалов, Морской вокзал, порт «Морской фасад» и аэропорт «Пулково».

Проводилась эвакуация 29835 человек, было задействовано 695 сотрудников полиции. На 9 объектах эвакуация не проводилась.