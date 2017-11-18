СМИ: банкет криминального авторитета в "Москва-Сити" закончился стрельбой, 6 раненых

В одной из башен "Москва-Сити" во время банкета произошла массовая драка со стрельбой. СКР возбудил дело по факту покушения на убийство.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» по факту ранения шести человек в результате конфликта с применением огнестрельного оружия в комплексе «Москва-Сити». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, накануне на территории комплекса «Москва-Сити» между неустановленными посетителям центра и сотрудниками частного ужшкммт охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Нападавшие скрылись с места преступления на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus, а все пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Руководители организации уже навестили двух раненых охранников, их жизни ничего не угрожает. Еще один сотрудник, ставший очевидцем происшествия, сейчас дает показания, отмечает РИА Новости.

Конфликт в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око" начался с перепалки из-за парковки между посетителями и вневедомственной охраной. Затем ссора переросла в драку и кто-то из ее участников открыл огонь.

Один из пострадавших - местный диджей Леша Ивкин. Он устанавливал музыку и случайная пуля попала ему в ногу, пишет телеграм-канал Mash. По некоторым данным, среди раненых - двое бойцов Росгвардии.

Позже канал отметил, что перестрелка в "Москва-Сити" произошла во время празднования 50-летнего юбилея измайловского криминального авторитета по прозвищу Паша. "Заварушка началась сначала между гостями, а уже потом в ней приняли активное участие охранники комплекса", - говорится в сообщении.