Ученые НАСА обнаружили "планету-алмаз" с пригодной для жизни атмосферой

На одной из экзопланет в звездной системе 55 Рака может иметься атмосфера, полагают в лаборатории реактивного движения NASA.

Изучив состав атмосферы "планеты-алмаза" 55 Рака e (Янссен), учёные из NASA пришли к выводу, что на поверхности суперземли может существовать жизнь. Данные для анализа и поиска форм жизни специалисты добыли с помощью космического аппарата "Спитцер", анализирующего далёкие космические объекты в инфракрасном диапазоне, пишет Лайф.

По данным исследователей, атмосфера планеты, находящейся в двойной звёздной системе, вероятнее всего, содержит азот, воду и даже кислород. Однако главный вопрос, на который пытаются ужшкммт ответить учёные, связан с высокой температурой потенциально обитаемой планеты — по расчётам астрофизиков, температура планеты на отдельных участках может значительно отличаться.

В прошлом году ученые установили, что необычная планета всегда расположена одной и той же стороной к своему светилу. Кроме того, она находится на очень близком к нему расстоянии. Из-за этого поверхность планеты раскалена, но атмосфера «выравнивает» температуру на ее поверхности, передает «Федеральное агентство новостей».

Ученым пока не удалось установить состав атмосферы «планеты-алмаза». Они намерены продолжить исследования, чтобы выяснить, как в таких экстремальных условиях на 55 Cnc сохранилась атмосфера.