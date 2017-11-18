"Чей Крым?": в Одессе радикалы сорвали концерт Райкина

"Одессу превратили в ничто": срыв спектакля Райкина вызвал бурное обсуждение в Сети.

Около 20 радикалов сорвали концерт народного артиста России и художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина в Одессе. Об этом рассказал советник главы Национальной полиции по Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

По его словам, акцию радикалов возглавил бывший лидер одесского отделения организации «Правый сектор» (запрещена в России) Сергей Стерненко.

«Активисты до 20 человек, во главе с Сергеем Стерненко сорвали, или срывают, концерт Райкина в Украинском театре, на шум крик и так ужшкммт далее граждане звонят 102», - написал Форостяк.

Ворвавшиеся на концерт люди требовали от Райкина ответа на вопрос «Чей Крым?». Многие зрители были недовольны происходящим, отказались покинуть зал и вступили в конфликт с активистами.

Срыв украинскими радикалами спектакля Константина Райкина в Одессе вызвал бурные дискуссии в Сети, при этом мнения комментаторов разделились, пишет РИА Новости.

Для кого то активисты, для кого то нацисты. В итоге, нормальным людям, отдохнуть не дали — ambub1959@gmail.com (@ambub1959) 17 ноября 2017 г.

Многие интернет-пользователи раскритиковали радикалов. Другие пользователи поддержали националистов.

​"А ничего, что по объему товарооборота, страна-агрессор на 1-м месте. И где те активисты. Или кушать хочется? А Райкин, конечно, большая угроза", — пишет ​Цыбрий Яков.

