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Какой сегодня праздник: 18 ноября 2017 отмечается церковный праздник День Ионы

Опубликовано 18.11.17 01:30 Какой сегодня праздник: 18 ноября 2017 отмечается церковный праздник День Ионы

Сегодня, 18 ноября 2017, также празднуют День рождения Деда Мороза и День рождения Микки Мауса.

Какой сегодня церковный праздник, 18 ноября 2017:  День Ионы

18 ноября 2017 года отмечается народный праздник - День Ионы. РПЦ сегодня вспоминает архиепископа Новгородского и Псковского Иону, ранее игумена Отенской пустыни.

По преданию, мальчик по имени Иоанн родился в конце IV века в Новгороде. В 3 года у него умерла мать, а в 7 лет - отец. За воспитание мальчика взялась вдова Наталья Медоварцева, отличавшаяся праведностью. В детском возрасте Иоанну предсказали, что он будет возведен в священный сан. Пророчество блаженного Михаила Клопского сбылось через 50 лет.

Взрослый Иоанн отправился в Отенскую пустыню, где и принял ужшкммт монашество под именем Иона. Позже он был избран игуменом, а в 1458 году стал Новгородским архиепископом. Он сотворил много чудес, одним из которых является прекращение мора на Новгородской земле путем совершения крестного хода в Зверин монастырь. Болезнь, которая унесла более 250 тыс. жизней, закончилась. Иона основал множество приютов, помогал вдовам и сиротам, оказывал помощь в обустройстве Соловецкого монастыря.

Он умер 5 ноября 1470 года, но чудеса продолжались и после его кончины: приходившие к его гробу люди получали исцеление.

На Иону незамужние девушки обращаются к Богу с просьбой о хорошем муже. Сегодня также заканчивается уборка черной редьки, а на стол ставят различные блюда из нее.

По преданию, если сегодня падает снег, то зима будет снежной.

Дымка покрыла луну – к долгому ненастью, а если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.

Какой сегодня праздник,18 ноября: День рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза отмечается 18 ноября. Впервые этот праздник отметили в 2005 году в рамках проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза", который реализует Правительство Вологодской области РФ совместно с Правительством Москвы. Великий Устюг официально признали вотчиной Дедушки Мороза в 1999 году. Дату праздника придумали дети. Они решили, что Дед Мороз родился в период сильных холодов. Поскольку в Великом Устюге морозы начинаются с 18 ноября, эта дата и стала официальным Днем рождения Деда Мороза.

День рождения Микки Мауса

18 ноября также отмечает свой день рождения знаменитый мышонок Микки Маус. Этот персонаж впервые был представлен зрителям в мае 1928 года в немом мультфильме "Безумный самолет", но официальным Днем рождения Микки Мауса считается 18 ноября 1928 года. Это дата выхода полнометражного мультфильма "Пароходик Вилли", в котором фигурирует мышонок. Со временем он стал символом студии Уолта Диснея и культовым персонажем американской поп-культуры.

Кто празднует именины 18 ноября 2017 года?  

Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей и Тихон.

Что произошло 18 ноября 2017 в истории?  

  • 1699 – Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты.
  • 1775 – издан был манифест о новом областном делении России – империя разделилась на 50 губерний.
  • 1842 – издан указ о построении первого постоянного моста через Ниву – Благовещенского.
  • 1870 – первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж.
  • 1917 – митрополит Московский Тихон был избран патриархом Московским Всея Руси.

Кто родился 18 ноября 2017 из знаменитостей?

  • Карл Мария фон Вебер 1786 – немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы.
  • Константин Бесков 1920 – советский футболист и футбольный тренер.
  • Луи Дагер 1787 – французский художник, один из тех, кто создал фотографию.
  • Джордж Гэллап 1901 – американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения.
  • Эльдар Рязанов 1927 – советский и российский режиссер, сценарист и телеведущий.
  • Вальфганг Йооп 1944 – немецкий модельер, основатель марки JOOP!
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