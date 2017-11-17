Уникальный ракетоносец "Князь Владимир" вывели из дока

В мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-морского флота РФ Владимир Королев, гендиректор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Новейший атомный ракетоносец "Князь Владимир", в закладке которого в 2012 году на "Севмаше" принял участие президент РФ Владимир Путин, в пятницу выведен из дока предприятия и начал движение для спуска на воду, передают РИА Новости.

В мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-морского флота РФ Владимир Королев, гендиректор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Начало строительства атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей- А" доказательство того, что отечественная школа подводного кораблестроения сохранила и развивает свои лучшие традиции, фундаментом ужшкммт которых является работа и высокая ответственность ученых, конструкторов, судостроителей", - сказал Владимир Королев.

"Это мероприятие является первой датой на этапе подготовки корабля к завершающему этапу - передачи АПЛ в состав ВМФ, который мы планируем праздновать в 2018 году", - заявил Владимир Королев.

Также отмечается, что экипаж подлодки "Князь Владимир" уже сформирован. Командир корабля Владислав Дружинин по традиции разбил бутылку шампанского о борт ракетоносца. После выхода из эллинга атомная подводная лодка будет пришвартована к наливному бассейну, где будет готовиться к морским испытаниям различной направленности.

После удачного завершения ходовых испытаний атомоход "Князь Владимир" будет передан в состав ВМФ РФ. Ранее планировалось, что это будет сделано до конца 2017 года. Но, возможно, что сроки сдачи перенесутся.