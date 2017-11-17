Итальянский нейробиолог Серджио Канаверо, широко известный своим намерением провести пересадку головы от живого человека, провел успешную операцию в Китае.

В Китае успешно прошла первая в мире трансплантация человеческой головы на труп. Об этом заявил итальянский хирург Серджио Канаверо. По его словам, команда Медицинского университета Харбина (Китай) «осуществила первую трансплантацию головы», операцию на живом человеке проведут «в ближайшее время».

«Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мёртвым мозгом станет следующим шагом», — цитирует Канаверо RT со ссылкой ужшкммт на The Telegraph.

Операция, по его словам, заняла 18 часов и была проведена его китайским коллегой Жень Сяопином, который год назад якобы провел первый эксперимент по трансплантации головы обезьяны, пишет "Газета.ру".

Пока не ясно, чьи тела использовались в китайском эксперименте, но Канаверо пообещал, что научная статья о трансплантации головы трупу будет выпущена в ближайшие дни. В ближайшие же дни Канаверо обещал назвать дату операции, которую ранее обещал провести до конца 2017 года.

По словам Канаверо, первую операцию по трансплантации головы живого человека решено провести в Китае, поскольку в Европе и США его инициативы не нашли поддержки среди медицинского сообщества. Поговорил Канаверо во время своего выступления и о политике.

Предполагалось, что операция займет 36 часов и обойдется в $11 млн. Донорское тело планировалось взять от здорового человека, у которого умер мозг.