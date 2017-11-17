Дмитрий Дюжев откровенно рассказал об "умопомрачительном" романе с Жанной Фриске

Актер стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Оскандалившийся накануне своим заявлением о том, что российский зритель заслуживает "туфты и лабуды", известный актер Дмитрий Дюжев стал героем программы "Судьба человека". В рамках проекта он дал откровенное интервью телеведущему Борису Корчевникову.

По словам актера, он рос в счастливой и полноценной семье, однако в 24-летнем возрасте он потерял сестру, после чего погиб его отец, а после смерти матери Дюжев даже задумался об ужшкммт уходе в монастырь, однако его жизнь обрела новый смысл после встречи Татьяны Зайцевой, на которой он затем женился.

Дмитрий признался, то до встречи с женой он встречался с несколькими девушками. В частности, у него был непродолжительный роман с Жанной Фриске.

"Жаник… Жаник… Она чудо природы. Она никогда не грустила", - сказал Дюжев Корчевникову, пояснив, что по его ощущениям у певицы не было никаких проблем.

"Мы встретились… И несколько дней умопомрачительных от ее солнечной энергии…", - лаконично сказал актер, добавив, что Жанна была достойна еще большего счастья, чем он.

Говоря об отношениях Жанны с ее отцом Владимиром Копыловым, Дюжев сказал. что папа много времени проводил с ней и много в нее вкладывал. При этом артистка постоянно ждала его одобрения или оценки, пишет StarHit.