В Петербурге машина такси с пассажиром 15 минут плавала по каналу

Водитель такси в Санкт-Петербурге не справился с управлением, автомобиль упал вместе с пассажиром в Лебяжью канавку и превратился в гандолу.

В Петербурге около 00:50 автомобиль такси упал в Лебяжью канавку, сообщили «Росбалту» в пресс-службе УГИБДД РФ по городу и области.

Водитель, следуя по Садовой улице от ул. Инженерной к набережной реки Мойки, на перекрестке не справился с управлением и врезался в ограду. Автомобиль Volkswagen скатился в воду.

Серьезно никто не пострадал — водитель и пассажир получили легкое переохлаждение.

После падения в воду Volkswagen продержался на плаву около 20 минут. Об этом пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». По словам свидетелей, после падения ужшкммт водитель и пассажир не закрыли окна автомобиля. Через них они общались с теми, кто находился на берегу.

«Оба кричали, что не умеют плавать. Мы пытались кинуть им трос, но не хватало длины – машина оказалась слишком далеко от берега», – рассказывает участник группы Сергей.