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Курс доллара на сегодня, 17 ноября 2017: спецпрокурора США обвинили в обвале доллара

Опубликовано 17.11.17 15:56 Курс доллара на сегодня, 17 ноября 2017: спецпрокурора США обвинили в обвале доллара

Курс валют на сегодня, 17 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 ноября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 17 ноября 2017 года составляет 59,98 руб., курс евро на сегодня установлен регулятором на уровне 70,70 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 58,44 руб. при покупке и 61,56 руб. при продаже, курс евро на 17 ноября 2017 равен 69,03 и 72,53 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

На торгах 17 ноября курс ужшкммт доллара стал резко снижаться после публикации подробностей о расследовании "вмешательства российских хакеров" в выборы президента США.

Как пишет "Эксперт", на американской валюте отразилась новость о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер направил повестки в суд десяти членам избирательного штаба президента США Дональда Трампа, от которых якобы потребовали представить ряд электронных писем и документов. Журналисты посчитали этот случай первым запросом спецпрокурора в отношении членов штаба действующего президента США.

Аналитики уверены, что падение из-за политических новостей демонстрирует высокую волатильность валюты.
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