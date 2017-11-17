В Сеть попало видео из Мосгорсуда, где сразу шесть человек вскрыли себе вены

Шестеро обвиняемых в хулиганстве внезапно вскрыли себе вены в здании Мосгорсуда.

Шестеро обвиняемых по делу о хулиганстве в пятницу вскрыли себе вены на заседании в Мосгорсуде, где им продлевалась мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мерам Телоян.

По его словам, каждый из них пронес в суд лезвие, а во время заседания они начали резать себе руки. Адвокат считает, что мотивом такого поступка ужшкммт могло стать затянувшееся следствие по их делу.

Как рассказал телеканалу «360» сообщил их адвокат Шамиль Яндарбаев, обвиняемые в хулиганстве вскрыли себе вены в Мосгорсуде в знак протеста. Защитник пояснил, что всего по делу проходят 17 человек, но их разделили и сейчас в зале заседаний находятся шестеро. Судья должен был рассматривать очередное продление меры пресечения. В этот момент обвиняемые вскрыли себе вены.

"Нас выгнали из зала заседания. Мы не могли им оказать ни медицинскую, ни первую помощь. Сами сотрудники также не оказывали никакую помощь. <…> Несколько адвокатов в плохом состоянии. Двое упали в обморок. Скорая помощь вроде как прибыла, но насколько она помогает, мы не знаем. О состоянии подсудимых нам не сообщают", - поделился он.

6 августа 2015 года две группы посетителей ресторана "Тануки" стали выяснять отношения. После того, как охранник сделал им замечание, они ушли, но позже 25 человек вернулись в кафе с оружием и устроили там погром. В результате стрельбы один из сотрудников ресторана был ранен в ногу. Расследование на контроль брал глава ГУ МВД РФ по Москве на тот момент Анатолий Якунин. В результате были задержаны 11 участников драки со стрельбой, девять из них позже были арестованы.

В Сети уже появилось несколько видео произошедшего. Одно из них публикует телеграм-канал Mash.

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