В Италии умер "босс боссов" сициалийской мафии "Коза Ностра"

В итальянском городе Парма в возрасте 87 лет скончался бывший глава сицилийской мафиозной организации "Коза ностра" Тото Риина.

Экс-глава мафиозной организации «Коза Ностра», так называемый «босс боссов» Тото Риина, скончался на 88-м году жизни. Он отбывал 26 пожизненных сроков в тюрьме строгого режима за убийство примерно 40 человек и причастность к сотням других преступлений, пишут "Известия" со ссылкой на Corriere della Serra.

Риина умер в больнице города Парма после двух перенесенных операций, передает Глава Минюста Италии Андреа Орландо лично разрешил ближайшим родственникам мафиози находиться с ним в последние часы жизни.

В последний раз Риина фигурировал - уже ужшкммт из тюрьмы - в судебном разбирательстве по делу о предполагаемом сговоре государства с мафией. Как полагают следователи, государственные чиновники могли пойти на сговор с преступниками, чтобы в обмен на освобождение десятков мафиози положить конец развязанному в стране внутреннему террору (в начале 90-х годов в крупнейших городах Италии прогремело несколько взрывов, организованных мафией), отмечает ТАСС.

Ранее адвокаты Риины неоднократно обращались в Кассационный суд Италии с просьбой о смягчении ему меры пресечения, "чтобы дать ему возможность достойно умереть" - сообщалось, что у мафиози было выявлено несколько тяжких патологий. Все подобные ходатайства защиты неизменно отклонялись.