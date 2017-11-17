 
TOP 10

1 Лужков рассказал, за что его на самом деле отправили в отставку

2 У телеведущего Андрея Малахова родился первенец

3 Сталлоне обвинили в изнасиловании 16-летней девушки 30 лет назад

4 Эксперты рассказали, кто играет против рубля

5 Ученые зафиксировали самый мощный в истории взрыв звезды

6 СМИ: российские телеканалы могут отказаться показывать Олимпиаду 2018

7 Во Франции полиция задержала 35 членов "русской мафии"

8 В Екатеринбурге няня из зависти убили многодетную мать на глазах ребенка

9 Жители Мурманской области сняли на видео падение метеора

10 ТНТ с 20 ноября будет показывать только российский контент

Новости наших партнеров

Жители Мурманской области сняли на видео падение метеора

Опубликовано 17.11.17 12:16 Жители Мурманской области сняли на видео падение метеора

Над Кольским полуостровом пролетел метеорит. В сети появилось видео падения крупного светящегося в объекта в небе.

Накануне вечером жители Мурманска и его окрестностей наблюдали падение крупного светящегося объекта, сообщает портал Piter.TV.

На опубликованном видео одного из очевидцев действительно падает на землю и исчезает крупный светящийся шар, оставляющий за собой небольшой светлый хвост.

В социальных сетях разгорелись жаркие споры о природе этого явления. Одни думают, что это запуск военных ракет. Другие ужшкммт обоснованно доказывают, что это действительно метеорит, аргументируя тем, что скорость у объекта намного превышает скорость любых ракет.

"Сегодня около 19:40 мск в небе над Мурманской областью пролетел яркий болид! Судя по имеющейся в сети видеозаписи, длительность полета составила не менее 7-ми секунд, а сам полет сопровождался несколькими яркими вспышками", - написала накануне очевидец в паблике AstroAlert | Наблюдательная астрономия "ВКонтакте".

В настоящий момент официального комментария от ученых, подтвердивших что это был метеорит, нет.
Другие материалы по этой теме

В США падение метеорита засняли на видео

Ученые рассчитали вероятность падения метеорита на человека

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга