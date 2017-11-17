Жители Мурманской области сняли на видео падение метеора

Над Кольским полуостровом пролетел метеорит. В сети появилось видео падения крупного светящегося в объекта в небе.

Накануне вечером жители Мурманска и его окрестностей наблюдали падение крупного светящегося объекта, сообщает портал Piter.TV.

На опубликованном видео одного из очевидцев действительно падает на землю и исчезает крупный светящийся шар, оставляющий за собой небольшой светлый хвост.

В социальных сетях разгорелись жаркие споры о природе этого явления. Одни думают, что это запуск военных ракет. Другие ужшкммт обоснованно доказывают, что это действительно метеорит, аргументируя тем, что скорость у объекта намного превышает скорость любых ракет.

"Сегодня около 19:40 мск в небе над Мурманской областью пролетел яркий болид! Судя по имеющейся в сети видеозаписи, длительность полета составила не менее 7-ми секунд, а сам полет сопровождался несколькими яркими вспышками", - написала накануне очевидец в паблике AstroAlert | Наблюдательная астрономия "ВКонтакте".

В настоящий момент официального комментария от ученых, подтвердивших что это был метеорит, нет.