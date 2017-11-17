Генерал ФСО Лопырев получил за взятки 10 лет колонии

Бывший начальник службы охраны на Кавказе ФСО получил десять лет за взятки.

Знаменский гарнизонный военный суд на выезде в Сочинском гарнизонном суде приговорил к 10 годам колонии генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, обвиняемого в коррупции, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Руслан Закалюжный.

По его словам, приговором суда Лопыреву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 150 млн.рублей. Лопырев признан виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6 млн 300 тыс. рублей (ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении ужшкммт патронов (ст. 222 УК РФ).

Свою вину генерал не признал. Защита намерена обжаловать приговор суда.

Лопырева задержали в конце ноября прошлого года. По данным следствия, он получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на ремонтно-строительные работы, напоминает РИА Новости.

На принадлежащие генералу и его семье квартиры в Москве и Сочи, а также жилой дом в Ленинградской области наложили арест. Такие же меры применили к его банковскому счету с шестью миллионами рублей. У сына Лопырева при обыске изъяли 63 миллиона рублей наличными, более миллиона евро и 350 тысяч долларов.