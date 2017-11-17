Илон Маск представил беспилотную фуру Tesla с дизайном "как пуля" и спорткар

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Звездные коротышки: самые низкие знаменитости
Далее 50 фото | 17 ноября 1944 года родился Дэнни де Вито - американский киноактер, запоминающийся прежде всего своей необычной внешност...
Поддельные достопримечательности мира
Далее 18 фото | Вы знаете, что «Аврора», та самая «Аврора», — подделка, а совсем не легендарный крейсер, стрелявший по Зимнему? Впрочем,...
Музыка вокруг нас. Креативные музыкальные инструменты со всего мира
Далее 10 фото | Музыка – это чудо, которое было создано человеком. Сколько великолепных произведений было написано, благодаря роялю, тру...
Длительность отпуска в разных странах
Далее 21 фото | В России обязательный отпуск составляет 28 календарных дней (то есть 20 рабочих), праздничными днями объявлены еще 14 дн...
Фрики по-советски: самые странные и нелепые исполнители СССР
Далее 51 фото | 16 ноября 1962 года родился Игорь Корнелюк - композитор и певец. Сейчас исполнитель известен прежде всего как автор мело...
Ученые показали на видео огромную озоновую дыру над Антарктидой
Далее видео | Европейское космическое агентство представило видео гигантской озоновой дыры над Антарктидой, основанное на наблюдениях ...
Ребенок выжил после падения с третьего этажа торгового центра
Далее видео | В Грозном четырехлетний мальчик выжил, упав с третьего этажа крупного торгового центра. Ребенок приземлился прямо на див...
Минздрав Прикамья проверит видео, на котором врачи кричат на пациента
Далее видео | На кадрах видно, что молодой человек лежит на каталке в больнице, а врачи требуют от него подписать согласие на осмотр. ...
Падение метеорита в США
Далее видео | В Финиксе видеокамеры зафиксировали метеор, который при падении осветил ночное небо американского города....
В Воронеже «Ниссан» вылетел на тротуар и сбил 4-летнего ребенка
Далее видео | По предварительной версии автоинспекторов, автомобилист не справился с управлением....
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.