Илон Маск представил беспилотную фуру Tesla с дизайном "как пуля" и спорткар

Однако автоэксперт уверен, что электрофуры Tesla подойдут не для всех стран.

Американская частная компания Tesla Motors презентовала в Калифорнии прототип своего первого электрического грузовика Tesla Semi Truck, который станет экологичной альтернативой традиционным дизельным машинам, передает РБК.

Выступая в ангаре компании в калифорнийском городе Хортон, основатель и исполнительный директор компании Илон Маск отметил, что создание электрического грузовика стало новым шагом в направлении, которое освободит экономику от использования ископаемого топлива.

«Тогда как обычные фуры имеют дизайн ужшкммт амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля»,— заявил он.

Tesla Semi drivetrain is guaranteed to last 1M miles = to more than 40 trips around the earth pic.twitter.com/xfWVocUdaB — Tesla (@Tesla) 17 ноября 2017 г.

Автомобиль может проехать на одной зарядке 804,5 км при полной загрузке и на максимально возможных скоростях. Глава Tesla заявил, что длина большинства грузовых маршрутов — 250 миль, поэтому на машине можно будет уехать до пункта назначения и вернуться обратно без подзарядки. По словам Илона Маска, доставка грузов на Tesla будет стоить $1,26 на милю, в то время как работа дизельных фур стоит примерно $1,51, пишет "Коммерсантъ".

У фуры четыре независимых двигателя, по одному на каждое заднее колесо. Машина сможет разгоняться от нуля до 60 км/ч за 5 сек. Производство начнется в 2019 году. Компания работала над автомобилем два года. Tesla планирует сделать грузовики полностью автономными к 2020 году.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Ноя 15 2017 в 1:22 PST

Самая дорогая составляющая электрофуры — ее батарея. Bloomberg оценивает стоимость аккумулятора в $100 тыс. При этом агентство указывает, что вложения в такой транспорт окупятся снижением операционных расходов — затрат на бензин и зарплат водителей. Сама компания стоимость фуры не называет.

Автомобильный эксперт Алексей Аксенов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, каким может быть будущее беспилотных автомобилей с электромоторами. Его цитирует РИА Новости.

"Вопрос, насколько оперативно будет переделано законодательство в разных странах, чтобы использовать такие автомобили. Потому что беспилотные машины до сих пор запрещены к использованию во многих странах, в том числе и в России. А если грузовики Tesla будут требовать нахождения водителя, то не думаю, что выгода будет существенной. К тому же нужно учитывать погодные условия. Не думаю, что результаты, которые демонстрируют грузовики Tesla, подойдут, например, для северных стран, где батарея будет быстрее разряжаться", – отметил Алексей Аксенов.

Он рассказал, что есть и другие варианты оптимизировать перевозки: "Не только Tesla работает в этом направлении, но и другие производители демонстрировали свои успехи. Например, есть такая схема: идет колонна грузовиков, идет ведущий с водителем, а остальные четыре-пять – ведомые, они двигаются за впереди идущей машиной на автопилоте. То есть, получается, один водитель управляет несколькими автомобилями. Такая схема тоже, наверное, будет распространяться, если позволит законодательство".

После презентации грузовика в зале, где проходило мероприятие, создатель Илон Маск также показал новую легковую модель Tesla Roadster. Это полноприводный спортивный автомобиль с откидывающейся прозрачной крышей, который разгоняется до почти 100 км/ч за 1,9 секунды.​

На одной подзарядке спорткар сможет проехать до 1 тыс. км, максимальная скорость — до 400 км/ч. В машине поместится четыре пассажира. Продажи Roadster компания планирует начать в 2020 году, цена базовой модели будет начинаться от $200 тыс.

