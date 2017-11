Илон Маск представил беспилотную фуру Tesla с дизайном "как пуля" и спорткар

Американская частная компания Tesla Motors презентовала в Калифорнии прототип своего первого электрического грузовика Tesla Semi Truck, который станет экологичной альтернативой традиционным дизельным машинам, передает РБК.

Выступая в ангаре компании в калифорнийском городе Хортон, основатель и исполнительный директор компании Илон Маск отметил, что создание электрического грузовика стало новым шагом в направлении, которое освободит экономику от использования ископаемого топлива.

«Тогда как обычные фуры имеют дизайн ужшкммт амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля»,— заявил он.

Tesla Semi drivetrain is guaranteed to last 1M miles = to more than 40 trips around the earth pic.twitter.com/xfWVocUdaB