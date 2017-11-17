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ТНТ с 20 ноября будет показывать только российский контент

Опубликовано 17.11.17 10:05 ТНТ с 20 ноября будет показывать только российский контент

Телеканал отказался от зарубежных фильмов и проектов.

Канал ТНТ с 20 ноября 2017 года решил отказаться от зарубежных фильмов и переходит полностью на российский контент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" и генерального директора ТНТ Артура Джанибекяна.

"Сегодня особый день, когда мы это сделали и объявляем об уникальном событии в жизни российского телевидения, а именно, ТНТ - единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры ужшкммт исключительно собственного производства каждый день недели", - заявил он.

Говоря о причинах такого решения, Джанибекян указал на независимость от курса валют и ряда других внешнеэкономических факторов, способных повлиять на покупку иностранного контента.

"Мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а, главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур - и у них нет возможности выкручивать нам руки", подчеркнул он, отметив, что сетка прайм-тайма канала ТНТ будет заполнена "собственными оригинальными продуктами".
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