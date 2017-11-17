Впервые в России в Москве мужчину ограбили на биткоины и бумажные миллионы

Грабители украли у москвича 34 биткоина и 15 миллионов рублей.

В Россию пришла мода на крипту, и буквально на днях произошел первый реальный грабеж в этой сфере. Мошенники ограбили москвича на 34 биткоина и 15 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Произошло это прямо во время сделки. Наивный трейдер приехал на сделку по продаже биткоинов. В обмен он должен был получить от покупателя 15 миллионов рублей.

Когда купюры в бумажном пакетике ужшкммт уже лежали на столе, в офис неожиданно ворвались несколько бородатых людей, схватили покупателя и скрылись, прихватив пакет с деньгами. Вся проблема была в том, что все свои биткоины трейдер уже перевёл на его счета.

Позже правоохранители установили, что встречу организовал 21-летний биржевой агент. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, отмечает Лайф.

Тем временем курс биткоина превысил сегодня $8000 за штуку.