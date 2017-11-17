Во Франции полиция задержала 35 членов "русской мафии"

Спецоперация была проведена в Париже и пригородах.

Сотрудники полиции из отдела по борьбе с организованной преступностью во Франции провели спецоперацию в Париже и пригородах по задержанию членов преступной группы, созданной выходцами из стран бывшего СССР.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, спецслужбы следили за деятельностью подозреваемых более двух лет. Следствие проводилось при содействии посольства Грузии во Франции, а также Интерпола и Европола. В результате ужшкммт были задержаны "35 человек, в том числе восемь женщин". В основном злоумышленниками оказались грузины, участвовавшие в "грабежах, вымогательствах, торговле людьми".

В ходе обыска было изъято 70 тысяч евро наличными, пистолеты и автомобили. Также была раскрыта используемая преступниками схема отмывания денег, в которой была задействована строительная фирма.

Кроме Парижа, спецоперация также проводилась в Калабрии - на юге Италии.

"Они [подозреваемые] очень мобильны и имеют квартиры не только в Париже, но также в Италии, Испании и Португалии", - рассказал источник журналистам.