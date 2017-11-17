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Невиновный американец полвека отсидел в тюрьме за изнасилование

Опубликовано 16.11.17 23:15 Невиновный американец полвека отсидел в тюрьме за изнасилование

Спустя 46 лет, суд пересмотрел дело и отменил обвинительный приговор.

Американец, отсидевший в тюрьме 46 лет за преступление, которого не совершал, вышел на свободу после отмены приговора, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание The Independent.

Уилберт Джонс был задержан в 1971 году. 19-летний юноша обвинялся в похищении и изнасиловании медсестры. Как отмечается, его впоследствии опознала жертва, однако она отмечала, что голос насильника был немного грубее, чем у него.

Однако это послужило достаточным основанием для осуждения ужшкммт мужчины. Спустя три года судебного процесса его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Кроме того, вынесению ошибочного приговора поспособствовало то, что обвинение на первом процессе скрыло от суда факты, которые могли бы помочь установить невиновность Джонса.

"Иногда у судов уходит много времени, чтобы признать ошибки", — заявила адвокат Джонса Эмили Моу.

Спустя 46 лет, суд пересмотрел дело и отменил обвинительный приговор.
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