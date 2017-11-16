Исинбаева назвала решение WADA по РУСАДА «спекуляцией»

Исинбаева также подвергла критике доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева подвергла критике решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Свое мнение она высказала на своей странице в Instagram.

"Ну что я могу сказать про решение WADA в отношении восстановления соответствия РУСАДА... Полный беспредел... Столько было проделано - и всё напрасно. Хотело WADA доступ к закрытым городам – пожалуйста, увеличить необоснованно бюджет в два раза? Конечно! Принять независимых ужшкммт экспертов WADA, которые контролируют и координируют деятельность РУСАДА за приличные деньги – конечно, пусть приезжают", - написала Исинбаева.

Напомним, совет учредителей WADA в Сеуле принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах. По мнению совета, российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, главный из которых - признание государственного вмешательства в антидопинговую систему, о чем в своем докладе утверждал глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен.