Боярский раскритиковал творчество Бузовой

Актер Михаил Боярский объяснил сайту телеканала «Звезда», почему негативно высказался о песенном творчестве Ольге Бузовой.

Известный российский актер, музыкант Михаил Боярский на церемонии вручения Первой музыкальной премии кино и телевидения «Аврора», которая состоялась в киноконцертном зале «Родина» в Санкт-Петербурге, раскритиковал творчество Ольги Бузовой.

"Для меня история про мушкетеров немыслима без музыки, звучащей там. Но такого уровня произведений больше не пишут. Музыки больше нет, есть только саундтреки. Для тех, кто слушает саундтреки, а не хорошие, красивые мелодии, и поет Бузова", — заявил Михаил Боярский.

По его словам, с ужшкммт творчеством певицы он не знаком, однако встречался с ней на шоу Дмитрия Нагиева и сделал определенные выводы. Актер добавил, что его критика относилась не конкретно к Бузовой, а к самому процессу создания саундтреков к современным фильмам, из которого "ушла душа".

"Я с ее творчеством не знаком. Я присутствовал на передаче у Нагиева, где были все вышеназванные артисты, и этого было вполне достаточно, чтобы сделать свои собственные выводы по этому поводу. Мне абсолютно все равно, есть она или не существует… Я считаю, что саундтрек вытеснил музыку из кинофильмов, вот что имелось ввиду", - сказал Боярский.

Напомним, Ольга Бузова начала карьеру певицы после расставания с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Как признается сама артистка, ее творческий путь тернист: она постоянно жалуется на непонимание и неприятие со стороны коллег, что не раз становилось причиной для ее слез.