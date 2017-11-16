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Российские ученые смоделировали сближение Земли с гигантским астероидом

Опубликовано 16.11.17 18:37 Российские ученые смоделировали сближение Земли с гигантским астероидом

Астрономы из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта продемонстрировали процесс сближения астероида Фаэтон с Землей.

Виртуальную картину сближения крупного астероида Фаэтон с Землей, которое ожидается в декабре, создали в Балтийском федеральном университете им.И.Канта (Калининград). Как сообщает РИА Новости, это стало одним из наиболее наглядных экспериментов Астрономического сообщества БФУ с использованием собственной среды моделирования Astro-Model.

Издание напоминает, что 17 декабря 2017 года состоится интересное астрономическое событие – к нашей планете приблизится астероид (3200) Фаэтон. Этот достаточно крупный (диаметром около 5 километров) астероид пройдёт от Земли на расстоянии 10 миллионов километров, что ужшкммт по космическим меркам довольно близко.

Своё имя астероид получил благодаря необычной орбите – в перигелии он приближается к Солнцу на рекордно близкие 20 миллионов километров. Для сравнения, ближайшая к нашему светилу планета Меркурий отстоит от него на 46 миллионов километров.

Ещё одна интересная особенность этого небесного тела – его сопровождает метеорный поток Геминиды, максимум активности которого выпадает на 13-14 декабря. Тогда в небе вспыхивает до сотни безвредно сгорающих в атмосфере метеоров.
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