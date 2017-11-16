В США падение метеорита засняли на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение метеорита в американском Финиксе.

В американском городе Финиксе камера наблюдения зафиксировала падение метеора. Видео опубликовано на YouТube-канале канадского телеканала Weather Network.

На кадрах видео можно заметить, как космический объект внезапно появился в небе, ярко осветив город на несколько секунд, а после погас, пишет Лайф. Пересёк ли метеор атмосферу или остался в черте космического пространства, не сообщается.

Американское метеорологическое общество успокоило распереживавшихся сограждан, отметив, что ужшкммт к инопланетному вторжению падение метеора не имеет никакого отношения. В то же время, как пишет "Комсомолка", ученые предположили, что упавший объект не является частью метеорного потока Леониды, который традиционно «обрушивается» на Землю в ноября. Аналогично посчитали и 70 американцев, с начала месяца сообщивших о наблюдении НЛО.