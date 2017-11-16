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Совместное селфи "Мисс Израиль" и "Мисс Ирак" восхитило соцсети

Опубликовано 16.11.17 17:44 Совместное селфи "Мисс Израиль" и "Мисс Ирак" восхитило соцсети

Адар Гандельсман и Сара Айдан опубликовали совместный снимок в Instagram.

В соцсетях были опубликованы совместные фотографии обладательниц титулов "Мисс Израиль" и "Мисс Ирак" Адар Гандельсман и Сары Айдан. Снимки вызвали положительную реакцию пользователей: люди благодарят девушек за взаимопонимание, несмотря на сложные отношения между их странами.

19-летняя израильтянка Адар и 27-летняя Сара из Ирака, как и другие красавицы, сейчас готовится к конкурсу "Мисс Вселенная" в Лос-Анджелесе.

На днях она опубликовала снимок вместе с Сарой, и учитывая непростые межгосударственные отношения Ирака и Израиля, многие подписчики ужшкммт отметили тот факт, что обычные люди гораздо выше политики.

 

Сара опубликовала похожую фотографию на своей странице, а в сопроводительном комментарии написала про мир и любовь.

Совместная фотография привела в восторг подписчиков девушек.

"Храни вас Господь. Я хочу, чтобы на Ближнем Востоке установился мир", "Я так рад видеть вашу совместную фотографию… Я из Израиля, и мы всегда хотим мира. Красота привнесёт мир на Землю", "Спасибо, что поделились с миром этой фотографией. Это показывает лидерство, храбрость и надежду на лучшее будущее", - пишут комментаторы.

Отметим, что между Израилем и Ираком в настоящее время отсутствуют дипломатические отношения. До 2017 года Ирак не участвовал в конкурсе "Мисс Вселенная" в течение 45 лет.
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