 
TOP 10

1 Стало известно, кто поставил камеры и "жучки" в кабинете Джигарханяна

2 МОК назвал условие для допуска сборной России на Олимпиаду-2018

3 Друг рэпера Lil Peep случайно снял его смерть на видео

4 Эксперты: рубль повторит сценарий 2015 года до Нового года

5 Жители Нелькана попросили наградить учительницу, спасшую девочку при авиакатастрофе

6 Табаков и Бондарчук прокомментировали слова Дюжева о российских зрителях

7 Медведев приехал в мужской монастырь с новым iPhone X

8 В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

9 Илона Маска обвинили в сокрытии информации о Нибиру

10 Американская модель продала свою невинность за 2,5 млн евро

Новости наших партнеров

Жители Нелькана попросили наградить учительницу, спасшую девочку при авиакатастрофе

Опубликовано 16.11.17 17:20 Жители Нелькана попросили наградить учительницу, спасшую девочку при авиакатастрофе

Чудесное спасение трехлетней девочки при крушении самолета в Хабаровском крае прокомментировали в МЧС.

В Хабаровск была доставлена выжившая во время крушения самолета трехлетняя девочка. У нее диагностированы тяжелые травмы, но угрозы для жизни нет. Известно, что девочка находилась в салоне воздушного судна со своей крестной. Женщина везла ребенка к бабушке. Она погибла во время крушения. По словам местных жителей, именно крестная прикрыла собой малышку, в результате чего ребенок остался ужшкммт жив. 

Теперь активисты села Нелькан, в котором произошла трагедия, обратились к губернатору Хабаровского края с призывом посмертно наградить крестную девочки - учительницу Ольгу Лапонникову.

"Жители Нелькана уверены, что именно учительница спасла девочку", - приводит "Интерфакс" слова главного специалиста администрации поселка Марины Стулковой.

Как подчеркнула представитель администрации, жители поселка любили погибшую Лапонникову, работавшую педагогом-психологом в местной школе. Женщина активно участвовала в жизни Нелькана и даже являлась депутатом местного собрания. Известно, что незадолго до трагедии мама Жасмин родила двойную, поэтому было решено на время отправить девочку к бабушке в поселок.

В свою очередь, спасатели полагают, что девочка могла остаться в живых благодаря тому, что в последние мгновения самолет планировал в воздухе.

"Видимо, самолёт спланировал, поэтому и части какие-то оказались сохранены, то есть экипаж боролся до конца", - цитирует РИА Новости главу Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженного спасателя РФ Михаила Фалеев.

Как писал TopNews, крушение самолета произошло в Хабаровском крае накануне. В результате погибли шесть человек. В регионе объявлен траур.
Другие материалы по этой теме

Под Хабаровском разбился самолет: 6 погибших, выжил только ребенок

Названы три причины крушения Ан-2 в Приамурье

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга