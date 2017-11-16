Жители Нелькана попросили наградить учительницу, спасшую девочку при авиакатастрофе

Чудесное спасение трехлетней девочки при крушении самолета в Хабаровском крае прокомментировали в МЧС.

В Хабаровск была доставлена выжившая во время крушения самолета трехлетняя девочка. У нее диагностированы тяжелые травмы, но угрозы для жизни нет. Известно, что девочка находилась в салоне воздушного судна со своей крестной. Женщина везла ребенка к бабушке. Она погибла во время крушения. По словам местных жителей, именно крестная прикрыла собой малышку, в результате чего ребенок остался ужшкммт жив.

Теперь активисты села Нелькан, в котором произошла трагедия, обратились к губернатору Хабаровского края с призывом посмертно наградить крестную девочки - учительницу Ольгу Лапонникову.

"Жители Нелькана уверены, что именно учительница спасла девочку", - приводит "Интерфакс" слова главного специалиста администрации поселка Марины Стулковой.

Как подчеркнула представитель администрации, жители поселка любили погибшую Лапонникову, работавшую педагогом-психологом в местной школе. Женщина активно участвовала в жизни Нелькана и даже являлась депутатом местного собрания. Известно, что незадолго до трагедии мама Жасмин родила двойную, поэтому было решено на время отправить девочку к бабушке в поселок.

В свою очередь, спасатели полагают, что девочка могла остаться в живых благодаря тому, что в последние мгновения самолет планировал в воздухе.

"Видимо, самолёт спланировал, поэтому и части какие-то оказались сохранены, то есть экипаж боролся до конца", - цитирует РИА Новости главу Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженного спасателя РФ Михаила Фалеев.

Как писал TopNews, крушение самолета произошло в Хабаровском крае накануне. В результате погибли шесть человек. В регионе объявлен траур.